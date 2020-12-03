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В Елабуге приставы закрыли батутный парк из-за несоблюдения «антиковидных» требований

17:24, 03.12.2020
В Елабуге приставы закрыли батутный парк из-за несоблюдения «антиковидных» требований
Фото: r16.fssp.gov.ru

В Елабуге судебные приставы на 5 суток опечатали акробатический парк. Таким образом организацию наказали за несоблюдение «антиковидных» ограничений.

Проверка Роспотребнадзора показала, что начальство не измеряло температуру инструкторов, влажная уборка не проводилась, а спортивные снаряды не обрабатывались антисептиками, передает пресс-служба татарстанского Управления ФССП.

Отмечается, что с начала года приставы закрыли около 70 объектов за нарушения противоэпидемических мер.

Согласно открытым источникам, в Елабуге зарегистрирован только акробатический парк «Драйв». Любопытно, что зарегистрирован он как автономная некоммерческая организация.

Ранее сообщалось, что в Казани приставы закрыли продуктовый магазин за несоблюдение масочного режима.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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