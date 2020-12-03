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Власти Татарстана разрешили ресторанам и барам работать в Новый год до 03.00

19:54, 03.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Татарстана разрешили ресторанам и барам работать в Новый год до 03.00
Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана разрешил общепиту работать в новогоднюю ночь. Рестораны и бары смогут принимать посетителей до 03.00.

«Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года», — указано в обновленном постановлении об «антиковидных» ограничениях.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что ограничения в большинстве регионов запрещают работу заведений общепита ночью. Однако в Башкирии в новогоднюю ночь барам и ресторанам разрешили не закрываться. В Санкт-Петербурге наоборот запретили принимать посетителей с 30 декабря по 3 января.

ОбществоМедицинаБизнесУслуги Татарстан
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