Власти Татарстана разрешили ресторанам и барам работать в Новый год до 03.00

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана разрешил общепиту работать в новогоднюю ночь. Рестораны и бары смогут принимать посетителей до 03.00.

«Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года», — указано в обновленном постановлении об «антиковидных» ограничениях.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что ограничения в большинстве регионов запрещают работу заведений общепита ночью. Однако в Башкирии в новогоднюю ночь барам и ресторанам разрешили не закрываться. В Санкт-Петербурге наоборот запретили принимать посетителей с 30 декабря по 3 января.