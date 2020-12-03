В Татарстане расширили перечень лиц с правом составлять протоколы о несоблюдении «ковидных» ограничений

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане расширили перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушении ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Составлять административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП РФ) теперь имеют право начальники территориальных управлений, их заместители и руководители территориальных отделов Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы за нарушение «ковидных» ограничений, был утвержден президентом республики 6 апреля 2020 года. Он действует до 31 декабря текущего года.

Татьяна Демина