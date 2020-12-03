В правительстве РФ поручили главам регионов взять вакцинацию от коронавируса под личный контроль

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям российских регионов взять организацию вакцинации от COVID-19 под личный контроль.

«Здесь, я считаю, ваша [глав субъектов РФ] прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно», — цитирует «РИА Новости» Мишустина.

По его словам, на главах регионов лежит личная ответственность за все стадии вакцинации от коронавируса, начиная от ее поставки в субъект и заканчивая ее доставкой в отдельные медучреждения. Мишустин отметил, что контроль за этими процессами должен быть круглосуточным.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Напомним, что в Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики.



Татьяна Демина