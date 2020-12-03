ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Евросоюз считает, что иностранные игроки, в частности Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на План действий в области демократии от Европейской комиссии (ЕК).



По мнению ЕС, страны распространяли дезинформацию «с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

«Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа», — отметили в ЕК.

В «РИА Новости» отмечают, что в документе не приведены конкретные примеры такой дезинформации.

Ранее председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий уже заявил, что все публикации американских СМИ о дезинформации — «полнейшая чушь».