В Набережных Челнах в период пандемии не использовали компьютерные томографы для пациентов с коронавирусом

Прокуратура Набережных Челнов установила, что в горбольнице №5 в нерабочем состоянии находится рентгеновский компьютерный томограф GEOptima 520, необходимый для обследования пациентов с коронавирусом.

Сотрудники надзорного ведомства также выявили, что томограф, поставленный в инфекционную больницу Набережных Челнов в третьем квартале текущего года, до сих пор не установлен для использования.

«Данное медицинское оборудование является единственным таким оборудованием в учреждениях, и их простой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, при которой необходимо делать томографию органов грудной клетки, является недопустимым», — сообщается на сайте прокуратуры Челнов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

По результатам прокурорской проверки руководителю Управления здравоохранения Набережных Челнов внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении.

Всего в медучреждениях автограда находятся пять компьютерных томографов.

Напомним, что в Минздраве РФ заявили, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача. Диагностировать COVID-19 можно с помощью ПЦР-теста.



Татьяна Демина