Иммунолог рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи

Фото: Ринат Назметдинов

Коронавирус у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как COVID-19 может распространяться внутри семьи.

Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. А пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. Чаще всего это никак не угрожает близким, поскольку между заражением и заболеванием есть большая разница.

Заболеть можно, если присутствует какой-то дополнительный фактор, который ослабляет иммунную защиту организма. Например, человек мог перемерзнуть, перенервничать, злоупотребить алкоголем.

Фото: realnoevremya.ru

Даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о том, что все члены семьи заболевают. Но при этом не нужно забывать о мерах предосторожности.

— Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются, — передает слова эксперта радио Sputnik.

Ранее стало известно, что в Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз.



Татьяна Леухина