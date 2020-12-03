Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности

Минздрав России планирует снизить целевые показатели по снижению смертности нацпроекта «Демография» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на совещании, посвященном реализации нацпроектов в условиях коронавируса.

По его словам, сейчас стоит принять дополнительные меры для того, чтобы нивелировать те негативные тенденции. Также в первые дни нового года традиционно фиксируется некоторый рост смертности.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому мы, работая с регионами, должны в обязательном порядке обращать внимание региональных коллег на эту проблематику, и для нас это дополнительный резерв сохранения жизней, которыми мы, конечно, не имеем права пренебрегать, — передает его слова ТАСС.

Ранее терапевт Минздрава Татарстана рассказала о высокой смертности при самолечении коронавируса.

Татьяна Леухина