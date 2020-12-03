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Мэр Москвы объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря

13:24, 03.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Москвы объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря
Фото: скриншот (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса в городе можно будет с 4 декабря. Пункты вакцинации от коронавируса в столице России будут открыты с 5 декабря. Об этом он сообщил в личном блоге.

Фото: realnoevremya.ru

Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. По мере поступления больших партий вакцины перечень сфер работников будет расширяться.

Ранее Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Школьники останутся на дистанционке до Нового года.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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