Мэр Москвы объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса в городе можно будет с 4 декабря. Пункты вакцинации от коронавируса в столице России будут открыты с 5 декабря. Об этом он сообщил в личном блоге.
Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. По мере поступления больших партий вакцины перечень сфер работников будет расширяться.
Ранее Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Школьники останутся на дистанционке до Нового года.
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