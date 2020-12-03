Жителям Набережных Челнов рекомендовали не проводить новогодние корпоративы

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах призвали жителей автограда отказаться от проведения корпоративов на Новый год. Об этом сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

«Мы рекомендуем максимально отказаться от корпоративов или их сократить. В ресторанах по-прежнему остается норматив 4 кв. м площади на человека, в помещении могут находиться до 100 человек», — заявил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.

Он призвал челнинцев встретить Новый год в кругу семьи или на даче, на свежем воздухе.

Фото: realnoevremya.ru

«Эпидситуация напряженная, зачем лишний раз подвергать себя риску», — заключил Бариев.

Напомним, что в Набережных Челнах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В ноябре в автограде выявили 117 случаев заражения, тогда как в октябре — 64.



Татьяна Демина