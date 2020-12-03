В Татарстан вернут студентов-медиков из Казахстана

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принимает решение об организации борта, чтобы доставить студентов-медиков из Казахстана, которые обучаются в Татарстане, проинформировала сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Планируется, что в ближайшее время они смогут продолжить обучение, в том числе заняться практикой, которая им необходима. Речь примерно о 200 студентах.

Напомним, что на данный момент в Татарстане 707 студентов Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) помогают в работе с больными коронавирусом в медучреждениях республики.

