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В Татарстан вернут студентов-медиков из Казахстана

11:44, 03.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан вернут студентов-медиков из Казахстана
Фото: realnoevremya.ru

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принимает решение об организации борта, чтобы доставить студентов-медиков из Казахстана, которые обучаются в Татарстане, проинформировала сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Планируется, что в ближайшее время они смогут продолжить обучение, в том числе заняться практикой, которая им необходима. Речь примерно о 200 студентах.

Напомним, что на данный момент в Татарстане 707 студентов Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) помогают в работе с больными коронавирусом в медучреждениях республики.

ОбществоОбразование Татарстан
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