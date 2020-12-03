Галимова: жесткого регламента для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, нет

Жесткого регламента для того, чтобы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», нет — достаточно обратиться к врачу по месту жительства, сдать тест на COVID-19 и антитела, сказала руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

Правда, будут ли эти тесты бесплатными, она затруднилась ответить. Хотя предлагают прививаться в первую очередь людям из групп риска, медикам, педагогам, татарстанцев других профессий тоже вакцинируют по их желанию.

По поводу вакцинации президента Лилия Галимова ответила, что пока нет массового вакцинирования. Она отметила, что вакцина будет бесплатной.

«У нас есть желающие. Давайте мы сначала покроем этот пласт желающих, которые хотят сделать эту вакцину… Максимально нужно охватить сейчас тех, кто изъявил желание прямо сейчас сделать», — сказала Галимова.

Напомним, в Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики.