Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год

Фото: wikimedia.org Комова Анастасия

Власти Санкт-Петербурга просят туристов воздержаться от посещения города на Новый год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Он призвал гостей Петербурга позаботиться о своем здоровье и здоровье местных жителей.

Фото: wikimedia.org

«Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», - передает «РИА Новости» его слова.

Вчера губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроются все заведения общепита.



Татьяна Леухина