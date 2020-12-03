В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19
В Татарстане официально подтвердились еще три смертельных случая от коронавируса. Теперь жертвами COVID-19 в республике числятся 144 человека.
По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, умерли трое мужчин 1943, 1957 и 1965 годов рождения.
Причины смерти подтверждены патологоанатомом. Другой информации власти не предоставляют.
Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксированы еще 87 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии подтвердили 9 294 случая.ОбществоМедицина Татарстан
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