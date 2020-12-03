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В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19

19:35, 03.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще три человека умерли от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане официально подтвердились еще три смертельных случая от коронавируса. Теперь жертвами COVID-19 в республике числятся 144 человека.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, умерли трое мужчин 1943, 1957 и 1965 годов рождения.

Фото: Илья Репин (архив)

Причины смерти подтверждены патологоанатомом. Другой информации власти не предоставляют.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксированы еще 87 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии подтвердили 9 294 случая.

ОбществоМедицина Татарстан
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