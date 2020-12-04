В Минздраве Татарстана рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса

На следующей неделе в Татарстан приедет первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере тысячи доз. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В первую очередь будут вакцинироваться медработники, в особенности те, которые работают с «ковидными» пациентами».

«Вакцинация будут проводить по месту работы мобильные бригады из поликлиник. Все необходимые подготовительные мероприятия уже сейчас реализовываются — подготовлены и холодильники, и морозильные камеры. Вы, наверное, уже лучше меня знаете температурные коридоры для хранения этой вакцины — минус 18 градусов. Препараты будут доставляться спецтранспортом, где также будет необходимый температурный режим сохраняться», — отметил Жаворонков.

Ранее сообщалось, что в Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики. Жесткого регламента для того, чтобы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», нет — нужно только обратиться к врачу по месту жительства, сдать тест на COVID-19 и антитела.