Главное о коронавирусе на 27 ноября: лекарства только для татарстанцев, комбинация «Спутник V» и AstraZeneca
Татарстанцы в приоритете
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 83 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 81 — контактный. 13 человек госпитализированы, 70 лечатся дома.
Всего на 26 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 083 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 8 820 человек, в том числе 77 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.
- В Челнах от коронавируса на 65-м году жизни скончался известный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Юрий Свинин. Он принимал активное участие в творческой жизни города — создал значительные монументальные объекты города в различных материалах и техниках.
- Из-за коронавируса всероссийский Дед Мороз не приедет в Казань. Новогоднее путешествие Дедушки пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн. В списке онлайн, по данным пресс-службы, всего несколько городов, и он меняется каждый день из-за неблагоприятной ситуации в регионах.
- В Татарстане власти рекомендовали аптекам, расположенным в приграничных районах республики, проверять, для кого эти препараты. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, в первую очередь аптеки должны быть заинтересованы в обеспечении этими препаратами жителей Татарстана.
- В казанском Кремле рассказали, как принять участие в испытании вакцины от коронавируса в Татарстане. Эта работа ведется по единой схеме Роспотребнадзора РФ. В ней все расписано вплоть до деталей, в том числе указано, кто может стать добровольцем при испытании вакцины.
Главный недостаток вакцины
За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса, выздоровели 26 682 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 215 533 человек, а выздоровевших — до 1 712 174 человек.
Зафиксировано 496 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 38 558 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 543 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492,8 тыс. человек.
- Главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что треть пациентов, госпитализированных с коронавирусом, умирают в первые трое суток в стационаре.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с британским препаратом компании AstraZeneca. Разработчики российской вакцины предполагают, что это может повысить эффективность лечения.
- В Минздраве РФ озвучили предварительные итоги испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на лицах старше 60 лет. По данным ведомства, препарат не вызвал серьезных негативных побочных эффектов.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 50% жителей столицы России имеют иммунитет к коронавирусу. Еще он сообщил, что закрывать Москву не планируется.
- Сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти, несмотря на несколько полученных положительных тестов на коронавирус. При этом этап пропустят два ведущих российских спортсмена — Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Последний сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Гараничев получил отрицательный результат на COVID-19, но не выйдет на старт, так как жил в одном номере отеля с Бабиковым.
- Минздрав России планирует отменить обязательное тестирование на коронавирус за неделю до госпитализации в стационар. Справку не будут требовать перед госпитализацией при отсутствии клинических проявлений болезни.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря. А от маркировки лекарств, по его словам, отказываться не будут ввиду ее необходимости.
- Начались пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 научного центра «Вектор». В исследованиях примут участие добровольцы старше 18 лет. В отборе примут участие 4 тыс. добровольцев, из которых до проведения исследований будут допущены 3 тыс.
- Санитарные требования к работе школ, детсадов, детских лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах могут продлить до января 2022 года. Это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. На данный момент правила действуют до 1 января 2021 года.
- 48% пациентов с ВИЧ, имевших симптомы коронавируса, не обращались за медпомощью, выявило исследование Роспотребнадзора и пациентских организаций. Основные причины — страх перед деанонимизацией и нежелание нарушать самоизоляцию.
Disney сокращает сотрудников
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 60 974 576 человек, 1 432 048 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 883 845). На второй строчке — Индия (9 309 787), на третьей — Бразилия (6 204 220). На четвертом месте Франция (2 235 537), на пятом — Россия (2 169 424, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (263 455). За ними следуют Бразилия (171 460), Индия (135 715), Мексика (104 242) и Великобритания (57 128).
- Коронавирус может привести к ослаблению десен и, как следствие, к выпадению зубов. Переболевшие COVID-19 люди жаловались на повышение чувствительности десен и потемнение зубов. Некоторые пациенты отмечали, что зубы после болезни выпадали без кровотечения. Президент Фонда ангиогенеза (организация, специализирующаяся на патологиях кровеносных сосудов) Уильям Ли видит в этом связь с тем, что вирус поражает нервные окончания, и это негативно сказывается на кровеносных сосудах десен.
- Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о случаях заражения коронавирусом в еще двух национальных командах в преддверии стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Положительные тесты обнаружены в сборных Франции и Румынии.
- Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми опубликовал видео, где показал, что видят больные COVID-19 в последние моменты жизни. Врач приближает и отдаляет камеру от своего лица несколько раз — именно так, по его словам, видит окружающих человек, испытывающий острое кислородное голодание. Затем он продемонстрировал дыхательную трубку и ларингоскоп, тем самым имитируя интубацию пациента.
- Китайские молекулярные биологи открыли еще один рецептор, задействованный в развитии коронавирусной инфекции. В ходе своей работы они изучали структуру S-белка коронавируса — той части его оболочки, которая соединяется непосредственно с ACE2.
- Число случаев коронавируса в Германии превысило 1 миллион. Эту отметку перешагнули и такие страны, как Великобритания, Аргентина, Колумбия и Мексика.
- Свыше 100 млн доз в год вакцины от коронавируса «Спутник V» будут производить в Индии: один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma) объявил о соглашении по производству в Индии первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».
- Дублинские ученые в Тринити-колледже обнаружили, что у людей, не работающих из-за пандемии коронавируса в офисе, возникает боль в горле. Эксперты пишут, что причиной необычного симптома становятся частые звонки в онлайн-конференциях. Оказалось, что многие люди, чтобы их лучше слышали в чате, повышают свой голос, как следствие, у них появляются проблемы из-за перенапряжения голосовых связок.
- The Walt Disney Company к марту 2021 года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Большинство тех, кто подвергнется сокращению, — это сотрудники тематических парков, трудившиеся неполный рабочий день. В настоящее время парки несут серьезные убытки. При этом до пандемии коронавируса они приносили компании около трети всей выручки.
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