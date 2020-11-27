Главное о коронавирусе на 27 ноября: лекарства только для татарстанцев, комбинация «Спутник V» и AstraZeneca

Татарстанцы в приоритете



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 83 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 81 — контактный. 13 человек госпитализированы, 70 лечатся дома.



Всего на 26 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 083 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 820 человек, в том числе 77 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.

В Челнах от коронавируса на 65-м году жизни скончался известный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Юрий Свинин. Он принимал активное участие в творческой жизни города — создал значительные монументальные объекты города в различных материалах и техниках.

Из-за коронавируса всероссийский Дед Мороз не приедет в Казань. Новогоднее путешествие Дедушки пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн. В списке онлайн, по данным пресс-службы, всего несколько городов, и он меняется каждый день из-за неблагоприятной ситуации в регионах.

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане власти рекомендовали аптекам, расположенным в приграничных районах республики, проверять, для кого эти препараты. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, в первую очередь аптеки должны быть заинтересованы в обеспечении этими препаратами жителей Татарстана.

В казанском Кремле рассказали, как принять участие в испытании вакцины от коронавируса в Татарстане. Эта работа ведется по единой схеме Роспотребнадзора РФ. В ней все расписано вплоть до деталей, в том числе указано, кто может стать добровольцем при испытании вакцины.

Главный недостаток вакцины

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса, выздоровели 26 682 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 215 533 человек, а выздоровевших — до 1 712 174 человек.



Зафиксировано 496 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 38 558 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 543 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492,8 тыс. человек.



Главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что треть пациентов, госпитализированных с коронавирусом, умирают в первые трое суток в стационаре.

Фото: gkb40dzm.ru

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с британским препаратом компании AstraZeneca. Разработчики российской вакцины предполагают, что это может повысить эффективность лечения.

В Минздраве РФ озвучили предварительные итоги испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на лицах старше 60 лет. По данным ведомства, препарат не вызвал серьезных негативных побочных эффектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 50% жителей столицы России имеют иммунитет к коронавирусу. Еще он сообщил, что закрывать Москву не планируется.

Сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти, несмотря на несколько полученных положительных тестов на коронавирус. При этом этап пропустят два ведущих российских спортсмена — Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Последний сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Гараничев получил отрицательный результат на COVID-19, но не выйдет на старт, так как жил в одном номере отеля с Бабиковым.

Фото: olympteka.ru

Минздрав России планирует отменить обязательное тестирование на коронавирус за неделю до госпитализации в стационар. Справку не будут требовать перед госпитализацией при отсутствии клинических проявлений болезни.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что проблема дефицита лекарств в аптеках будет решена до середины декабря. А от маркировки лекарств, по его словам, отказываться не будут ввиду ее необходимости.

Начались пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 научного центра «Вектор». В исследованиях примут участие добровольцы старше 18 лет. В отборе примут участие 4 тыс. добровольцев, из которых до проведения исследований будут допущены 3 тыс.

Санитарные требования к работе школ, детсадов, детских лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах могут продлить до января 2022 года. Это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. На данный момент правила действуют до 1 января 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

48% пациентов с ВИЧ, имевших симптомы коронавируса, не обращались за медпомощью, выявило исследование Роспотребнадзора и пациентских организаций. Основные причины — страх перед деанонимизацией и нежелание нарушать самоизоляцию.

Disney сокращает сотрудников

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 60 974 576 человек, 1 432 048 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 883 845). На второй строчке — Индия (9 309 787), на третьей — Бразилия (6 204 220). На четвертом месте Франция (2 235 537), на пятом — Россия (2 169 424, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (263 455). За ними следуют Бразилия (171 460), Индия (135 715), Мексика (104 242) и Великобритания (57 128).



Коронавирус может привести к ослаблению десен и, как следствие, к выпадению зубов. Переболевшие COVID-19 люди жаловались на повышение чувствительности десен и потемнение зубов. Некоторые пациенты отмечали, что зубы после болезни выпадали без кровотечения. Президент Фонда ангиогенеза (организация, специализирующаяся на патологиях кровеносных сосудов) Уильям Ли видит в этом связь с тем, что вирус поражает нервные окончания, и это негативно сказывается на кровеносных сосудах десен.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о случаях заражения коронавирусом в еще двух национальных командах в преддверии стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Положительные тесты обнаружены в сборных Франции и Румынии.

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми опубликовал видео, где показал, что видят больные COVID-19 в последние моменты жизни. Врач приближает и отдаляет камеру от своего лица несколько раз — именно так, по его словам, видит окружающих человек, испытывающий острое кислородное голодание. Затем он продемонстрировал дыхательную трубку и ларингоскоп, тем самым имитируя интубацию пациента.

Фото: wikipedia.org

Китайские молекулярные биологи открыли еще один рецептор, задействованный в развитии коронавирусной инфекции. В ходе своей работы они изучали структуру S-белка коронавируса — той части его оболочки, которая соединяется непосредственно с ACE2.

Число случаев коронавируса в Германии превысило 1 миллион. Эту отметку перешагнули и такие страны, как Великобритания, Аргентина, Колумбия и Мексика.

Свыше 100 млн доз в год вакцины от коронавируса «Спутник V» будут производить в Индии: один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma) объявил о соглашении по производству в Индии первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

Дублинские ученые в Тринити-колледже обнаружили, что у людей, не работающих из-за пандемии коронавируса в офисе, возникает боль в горле. Эксперты пишут, что причиной необычного симптома становятся частые звонки в онлайн-конференциях. Оказалось, что многие люди, чтобы их лучше слышали в чате, повышают свой голос, как следствие, у них появляются проблемы из-за перенапряжения голосовых связок.

Фото: orgtech.info

The Walt Disney Company к марту 2021 года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Большинство тех, кто подвергнется сокращению, — это сотрудники тематических парков, трудившиеся неполный рабочий день. В настоящее время парки несут серьезные убытки. При этом до пандемии коронавируса они приносили компании около трети всей выручки.

Маргарита Головатенко