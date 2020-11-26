Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 50% жителей столицы России имеют иммунитет к коронавирусу. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24".
«Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса», — рассказал мэр российской столицы. При этом он добавил, что несмотря на это никто не имеет гарантии от повторного заболевания COVID-19.
Собянин также отметил, что закрывать Москву не планируется: «мы принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности».
Напомним, что власти столицы продлили меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и лицам, с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своих работников.
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