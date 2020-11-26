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Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к COVID-19

20:23, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Фото: скриншот (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 50% жителей столицы России имеют иммунитет к коронавирусу. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24".

«Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса», — рассказал мэр российской столицы. При этом он добавил, что несмотря на это никто не имеет гарантии от повторного заболевания COVID-19.

Собянин также отметил, что закрывать Москву не планируется: «мы принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности».

Фото: wikipedia.org / Олег Токарев

Напомним, что власти столицы продлили меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и лицам, с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своих работников.

Татьяна Демина
Общество
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