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NYT: COVID-19 может стать причиной выпадения зубов

02:34, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
NYT: COVID-19 может стать причиной выпадения зубов
Фото: 2gis.com

Коронавирус может привести к ослаблению десен и, как следствие, выпадению зубов. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание сообщает о том, что переболевшие COVID-19 люди жаловались на повышение чувствительности десен и потемнение зубов. Некоторые пациенты отметили, что зубы после болезни выпадали без кровотечения.

Точных доказательств взаимосвязи между коронавирусом и выпадением зубов нет. Однако эксперты отмечают, что это вполне возможно, так как коронавирус поражает в организме человека нервные окончания, что может негативно сказываться на кровеносных сосудах десен.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее британские врачи выяснили, что у 70% пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, были повреждены один или несколько органов: чаще всего вирус поражал легкие, сердце и поджелудочную железу.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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