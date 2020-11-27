NYT: COVID-19 может стать причиной выпадения зубов

Коронавирус может привести к ослаблению десен и, как следствие, выпадению зубов. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание сообщает о том, что переболевшие COVID-19 люди жаловались на повышение чувствительности десен и потемнение зубов. Некоторые пациенты отметили, что зубы после болезни выпадали без кровотечения.

Точных доказательств взаимосвязи между коронавирусом и выпадением зубов нет. Однако эксперты отмечают, что это вполне возможно, так как коронавирус поражает в организме человека нервные окончания, что может негативно сказываться на кровеносных сосудах десен.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее британские врачи выяснили, что у 70% пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, были повреждены один или несколько органов: чаще всего вирус поражал легкие, сердце и поджелудочную железу.



Татьяна Демина