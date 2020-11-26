В Минздраве РФ рассказали об испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях

В Минздраве РФ озвучили предварительные итоги испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на лицах старше 60 лет. По данным ведомства, препарат не вызвал серьезных негативных побочных эффектов.

«Насколько я знаю и по тем мнениям экспертов, которые публиковались и выходили к нам с промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось», — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире телеканала "360".

Источник: twitter.com/sputnikvaccine

Она обратила внимание, что у пожилых людей отмечался «антительный ответ» на коронавирус.

Драпкина добавила, что окончательные выводы о действии «Спутник V» на пожилых людей можно будет делать после официальных результатов испытаний вакцины. Они должны появиться в середине декабря текущего года.

Напомним, что на 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи «Спутник V» показала эффективность в 95%.



Татьяна Демина