Ограничения из-за коронавируса в школах могут продлить еще на год

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Санитарные требования к работе школ, детсадов, детских лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах могут продлить до января 2022 года. Проект постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой появился на портале проектов нормативных правовых актов. На данный момент правила действуют до 1 января 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

К требованиям относятся: измерение температуры у детей и взрослых, изоляция людей с признаками ОРВИ, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м и максимальное разобщение детей из разных групп.

Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что действие изменений в санитарные правила продлено до 1 января 2022 года, там как одной из мер профилактики коронавируса и ОРВИ является ношение маски.