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В казанском Кремле рассказали, как принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19 в Татарстане

11:03, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанском Кремле рассказали, как принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19 в Татарстане
Фото: Ринат Назметдинов

В Казанском Кремле рассказали, как принять участие в испытании вакцины от коронавируса в Татарстане.

Эта работа ведется по единой схеме Роспотребнадзора РФ. В ней все расписано вплоть до деталей, в том числе указано, кто может стать добровольцем при испытании вакцины, сообщила на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

— Как только начнется непосредственно процесс испытаний, о том, как можно стать добровольцем, дополнительно оповестят, — сказала она.

Во вторник, 24 ноября вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани. Добровольцы для испытания препарата старше 60 лет уже набраны, продолжается набор участников старше 18.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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