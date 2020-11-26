Главврач Коммунарки: треть пациентов с COVID-19 умирают в первые 72 часа после госпитализации

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Треть пациентов, госпитализированных с коронавирусом, умирают в первые трое суток в стационаре. Такие данные озвучил главврач Коммунарки Денис Проценко.

Причинами быстрой смерти после госпитализации с COVID-19 врачи Коммунарки называют гипоксию и тромбоэмболию, сообщает «Московский комсомолец». Летальные исходы на поздней стадии вызваны сепсисом, устойчивым к антибиотикам.



Проценко рассказал, что с начала пандемии в Коммунарку было госпитализировано более 30 тыс. пациентов, 8,5 процента из которых умерли.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что на утро 26 ноября в России за сутки зафиксировано 524 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 38 062 человека.



Татьяна Демина