В Челнах от коронавируса скончался известный художник Юрий Свинин

Фото: КИИД

В Челнах от коронавируса на 65-м году жизни скончался известный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Юрий Свинин. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» близкий друг и коллега по колледжу искусств, где преподавал Свинин.



Фото: vk.com

Юрий Свинин родился в Иркутске. Он переехал в Челны в 1980 году и принимал активное участие в творческой жизни города — он создал значительные монументальные объекты города в различных материалах и техниках.

1 ноября в Картинной галерее завершилась выставка Юрия Свинина «А жизнь продолжается…». Уже тогда Юрий Свинин чувствовал себя плохо и несколько раз лежал в больнице.