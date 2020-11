«Спутник V» предложили комбинировать с британской вакциной AstraZeneca

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с британским препаратом компании AstraZeneca.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — приводит RT сообщение из официального аккаунта «Спутника V» в Twitter.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations.