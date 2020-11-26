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«Спутник V» предложили комбинировать с британской вакциной AstraZeneca

21:29, 26.11.2020
«Спутник V» предложили комбинировать с британской вакциной AstraZeneca
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с британским препаратом компании AstraZeneca.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — приводит RT сообщение из официального аккаунта «Спутника V» в Twitter.

Известно, что AstraZeneca эффективна на 62%, в то время как вакцина «Спутник V» на 42-й день исследований показала эффективность в 95%.

Разработчики российской вакцины уверены, что комбинирование двух препаратов от коронавируса поможет при ревакцинации.

Ранее в Минздраве РФ рассказали об испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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