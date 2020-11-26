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В сборной Франции и Румынии по биатлону зафиксированы случаи заражения коронавирусом

14:53, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В сборной Франции и Румынии по биатлону зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Фото: ffs.fr

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о случаях заражения коронавирусом в еще двух национальных командах в преддверии стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

По данным IBU, положительные тесты обнаружены в сборных Франции и Румынии.

«IBU провел дополнительные тесты ПЦР SARS-CoV-2 для участников соревнований Кубка мира IBU по биатлону в Контиолахти, Финляндия. Члены команды из Румынии и Франции дали положительный результат. Члены команды были предупреждены и изолированы», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне в правила проведения Кубка мира были внесены поправки, по которым в случае обнаружения коронавируса вся команда снимается с соревнования.

Ранее положительные результаты на коронавирус были зафиксированы в сборной России. Дальнейшее решение о выступлении команд, где выявлен COVID-19, примут органы здравоохранения Финляндии.

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