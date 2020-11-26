В сборной Франции и Румынии по биатлону зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о случаях заражения коронавирусом в еще двух национальных командах в преддверии стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
По данным IBU, положительные тесты обнаружены в сборных Франции и Румынии.
«IBU провел дополнительные тесты ПЦР SARS-CoV-2 для участников соревнований Кубка мира IBU по биатлону в Контиолахти, Финляндия. Члены команды из Румынии и Франции дали положительный результат. Члены команды были предупреждены и изолированы», — говорится в сообщении.
The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland.— IBU (@biathlonworld) November 26, 2020
Team members from Romania and France have tested positive. The team members have been alerted and isolated. (1/2)
В нынешнем сезоне в правила проведения Кубка мира были внесены поправки, по которым в случае обнаружения коронавируса вся команда снимается с соревнования.
Ранее положительные результаты на коронавирус были зафиксированы в сборной России. Дальнейшее решение о выступлении команд, где выявлен COVID-19, примут органы здравоохранения Финляндии.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым