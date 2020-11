В сборной Франции и Румынии по биатлону зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о случаях заражения коронавирусом в еще двух национальных командах в преддверии стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

По данным IBU, положительные тесты обнаружены в сборных Франции и Румынии.

«IBU провел дополнительные тесты ПЦР SARS-CoV-2 для участников соревнований Кубка мира IBU по биатлону в Контиолахти, Финляндия. Члены команды из Румынии и Франции дали положительный результат. Члены команды были предупреждены и изолированы», — говорится в сообщении.

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland.



Team members from Romania and France have tested positive. The team members have been alerted and isolated. (1/2)