Гараничев и Бабиков пропустят первый этап Кубка мира по биатлону из-за коронавируса

Сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти несмотря на несколько полученных положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

При этом этап пропустят два ведущих российских спортсмена — Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Последний сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Гараничев получил отрицательный результат на COVID-19, но не выйдет на старт, так как жил в одном номере отеля с Бабиковым.

«Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, который был взят у него 24 ноября. Изоляция Антона продлится как минимум до 1 декабря включительно. Несмотря на то, что тест Гараничева был отрицательным, Евгений будет отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым», — говорится в сообщении СБР.

Гараничев может пропустить и следующий этап Кубка мира, который стартует в Контиолахти 3 декабря.

Первый этап продлится два дня — 28 и 29 ноября. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, ранее в сборной России зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом.