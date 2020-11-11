Главное о коронавирусе на 11 ноября: призыв «не паниковать» от нижнекамского врача, тесты «бессимптомникам»

8% татарстанцев не верят в существование коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 55 новых случаев коронавируса. Таким образом, на утро 11 ноября в республике выявили уже 8 985 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в республике за весь период 7 933 человека, в том числе 63 за минувшие сутки. Умерли 116 пациентов.



С связи с ростом заболеваний коронавирусом в Казани с начала осени снизилось число бронирований жилья на предстоящие новогодние праздники: спрос упал в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

10 ноября в Татарстане зарегистрировано еще две смерти от коронавируса. Число жертв COVID-19 в республике достигло 116.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запустили флешмоб в поддержку общепита: людям предлагают делать заказы в любимых ресторанах и кафе, чтобы поддержать предприятия в период пандемии.



На фоне отмены туристических поездок из-за COVID-19 в Татарстане в 2020 году количество жалоб на туруслуги увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

В Татарстане у 81% жителей есть знакомые, которые переболели коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса. Еще 23% перенесли болезнь сами, а 8% не верят в существования COVID-19. Всего было опрошено 22 233 человека.



Врач из Нижнекамска Ольга Карамова призвала жителей республики не паниковать и не накручивать себя из-за распространения коронавируса.



Фото: Тимур Рахматуллин

Экспресс-тесты на COVID-19 для «бессимптомников»

За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса, выздоровели 18 616 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 836 960 человек, а выздоровевших — до 1 369 357 человек.



Зафиксировано 432 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 31 593 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 61,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 430 482 человека.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от COVD-19 эффективны, и добавил, что страна готова работать со всеми государствами по их поставкам. По его словам, вакцины должны стать достоянием всего человечества.



Правительство России выделит более 26 млрд рублей на выплаты «медицинским и иным работникам», оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Фото: Максим Платонов

Государственный институт русского языка имени Пушкина сообщил, что употребление в речи россиян слова «самоизоляция» в текущем году выросло более чем в 10 раз. Также россияне из-за пандемии стали чаще употреблять такие слова, как «дистанцирование», «карантин», «ковид», «коронавирус», «удаленка».



В Госдуме для выпускников 11-х классов предложили организовать дополнительные курсы, так как они вынуждены из-за «ковидных» ограничений продолжительное время учиться дистанционно.

В России разработали экспресс-систему тестирования на коронавирус «бессимптомников» или лиц со слабыми проявлениями COVID-19. В основе разработки лежит метод иммуноферментного анализа (ИФА).

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в России предложили продлить новогодние выходные до 24 января с сохранением зарплаты.



Фото: mos.ru

Производством российской вакцины «Спутник V» заинтересовались в Турции. В стране хотят организовать ее выпуск на мощностях местных фармпроизводителей.

На Алтае три медика заразились коронавирусом после вакцинации отечественной вакциной «Спутник V». В Минздраве региона объяснили это тем, что к моменту попадания вируса в организм иммунитет не успел сформироваться.

В центре «Вектор» Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги обладает эффектом подавления возбудителя COVID-19 вирус SARS-CoV-2. На основе экстракта могут запустить производство противовирусных препаратов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

В Роспотребнадзоре заявили, что комары не опасны в качестве переносчиков COVID-19, так как в них вирус погибает в течение суток.

По приказу Минкультуры РФ в Москве до 15 января приостанавливается проведение выставок в федеральных музеях, а кинотеатры и театры должны сократить продажу билетов. Работу музеев и библиотек поставили «на паузу» и в Хабаровском крае.



Коронавирус как причина психических отклонений

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 51 462 791 человек, 1 272 146 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 256 094). На второй строчке — Индия (8 636 011), на третьей — Бразилия (5 699 005). Франция на четвертом месте (1 857 309), на пятом — Россия (1 802 762).



Больше всего смертей зафиксировано в США (239 673). За ними следуют Бразилия (162 802), Индия (127 571), Мексика (95 842) и Великобритания (49 861).

По версии британского словаря Collins, словом 2020 года стал термин «локдаун». В топ-10 самых часто используемых попали слова «коронавирус», «самоизоляция», «социальная дистанция» и «ключевой сотрудник».

Фото: tallinnzoo.ee

Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсе признал, что уничтожение здоровых особей норки в стране из-за коронавируса было ошибкой.



В медицинской школе Джонса Хопкинса заявили, что пандемия коронавируса стала причиной более частого возникновения психических расстройств: 20% переболевших в течение трех месяцев ставится диагноз, связанный с психиатрией.



В СМИ появилась информация, что власти Японии могут отменить двухнедельный карантин по коронавирусу для зрителей из других стран на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2021 году.

В университете науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали наиболее достоверную 3D-модель вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов.

В Великобритании из-за пандемии рекордно возрос уровень безработицы — на 4,8%. Сокращение работников в стране достигло рекордных показателей.

Татьяна Демина