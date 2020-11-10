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Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Татарстане

14:25, 10.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Татарстане

Стало известно о еще двух подтвержденных летальных случаях из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От инфекции скончались 46-летний и 69-летний жители республики. У обоих имелись хронические заболевания.

Фото realnoevremya.ru

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 10 октября зарегистрировано 116 случаев смерти от COVID-19.

Общество Татарстан
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