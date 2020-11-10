Татарстанцы в два раза чаще стали жаловаться на туристические услуги

В Татарстане за 2020 год количество жалоб на туристические услуги увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова.

Это объясняется тем, что введенные ограничения из-за коронавируса привели к отмене туристических поездок.

Фото: realnoevremya.ru

Трофимова напомнила, что правительство России ввело новый порядок предоставления туруслуг. С июля этого года туроператор либо возвращает деньги, либо предоставляет аналогичный тур без увеличения стоимости. Такой порядок действует до конца 2021 года.

Ранее Татарстан попал в список рекомендаций туристических направлений от чат-бота Facebook, запущенного при поддержке Ростуризма.