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Правительство РФ выделит 26 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными

13:32, 10.11.2020
Правительство РФ выделит 26 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России выделит больше 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

«Выделить Минфину РФ в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 26 065 138,2 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам [...], оказывающим медицинскую помощь [...] по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Контроль за целевым использованием средств возложен на Минфин России.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 146 млн рублей на обеспечение лекарствами больных COVID-19.

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