Пандемия коронавируса стала причиной частого возникновения психических расстройств

Пандемия коронавируса стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet.

Ученый исследовал статистику об оказании медицинской помощи более 69 млн человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.

Больные коронавирусом чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. 20 процентам переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз.

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Также выяснилось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65 процентов более высокий риск заражения коронавирусом. Это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи, подчеркивает Йолкен.

Ученый вспомнил, что пандемия «испанки» тоже вызвала рост числа неврологических и психиатрических расстройств.

Британский словарь Collins вчера назвал слово года и десятку наиболее часто используемых. По версии словаря словом 2020 года стал термин «локдаун». В топ-10 самых часто используемых попали слова «коронавирус», «самоизоляция», «социальная дистанция» и «ключевой сотрудник».

