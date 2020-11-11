Для выпускников 11-х классов предложили организовать дополнительные курсы

В Госдуме предложили организовать дополнительные занятия для выпускников 11-х классов после стабилизации ситуации с коронавирусом. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухов.

По мнению парламентария, из-за роста заболеваемости коронавирусом многие школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В их числе оказались ученики 11-х классов, для которых этот учебный год является решающим в подготовке к поступлению в вузы.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность после стабилизации ситуации с COVID-19 и возвращения школьников к учебному процессу в очной форме организовать для учащихся 11-х классов, вынужденных из-за ограничений продолжительное время учиться из дома, дополнительные бесплатные очные занятия по тем предметам, которые они планируют сдавать в качестве вступительных испытаний в вузы», — цитирует RT письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.



Ранее в Москве студентов и школьников снова перевели на дистанционное обучение.

