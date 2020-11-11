Врач из Нижнекамска призвала не паниковать и не обрывать телефоны больниц

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Начальник управления республиканского медицинского информационно-аналитического центра по Нижнекамску Ольга Карамова призвала татарстанцев не паниковать и не накручивать себя из-за распространения коронавируса.



«Да, сейчас болеют много людей, в поликлиниках очереди, а по понедельникам тяжело дозвониться до регистратуры, чтобы вызвать врача на дом. Такая ситуация наблюдается не только в Нижнекамске, но и в целом по республике, стране и в мире. Нам остается только принять это и перетерпеть. Обращайте внимание на свое состояние, но не паникуйте», — приводит ее слова пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Он подчеркнула — не надо приходить в больницы с самого утра и «обрывать» линии регистратур. Из-за того, что не может попасть к врачу, человек больше накручивает себя.

Ранее в Минздраве Татарстана ответили на очередную жалобу о больших очередях к врачу. На этот раз в соцсетях обсуждают пиковую загрузку в поликлинике №5.