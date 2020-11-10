В Казани спрос на аренду жилья на Новый год упал в четыре раза

В Казани с начала осени снизилось количество бронирований жилья на предстоящие новогодние праздники. Спрос упал в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В общей сложности по России число бронирований квартир и частных домов на новогодние праздники упал на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру. Связано это, по мнению экспертов, с коронавирусом.

Резко снизился спрос в Москве — в девять раз. В Санкт-Петербурге, как и в столице Татарстана, число краткосрочных бронирований на новогодние выходные упало в четыре раза.

Фото: realnoevremya.ru

В южных городах Росси спрос также упал: в Сочи в 2,8 раза, в Кисловодске — в 2,5 раза. В Калининграде жилье бронировать стали реже в 2,2 раза, в Великом Устюге — в два раза.

Напомним, что власти Казани подготовят программу мероприятии на новогодние праздники с учетом возможного запрета на выезд из города.

