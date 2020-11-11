В России предложили продлить новогодние выходные до 24 января

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом, в России предложили продлить новогодние выходные до 24 января с сохранением зарплаты. С такой инициативой в правительство РФ обратилась партия «Коммунисты России».

«Добавить к ним [новогодним каникулам с 1 по 10 января включительно, — прим.] в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — цитирует «РИА Новости» обращение партии.

Необходимость данной меры ее авторы обосновали тем, что это поможет предотвратить рост числа заболеваний и, как следствие, избежать нагрузки на систему здравоохранения. Также это позволит выиграть время для вакцинации россиян от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru, Максим Платонов

Напомним, что в Казани в этом году программу мероприятии на новогодние праздники подготовят с учетом возможного запрета на выезд из города.

