В Дании признали убийство норок из-за коронавируса ошибкой

Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсе заявил, что уничтожение здоровых особей норки в стране из-за коронавируса было напрасным.

«Мы ошиблись», — сказал Йенсе в эфире телеканала TV2.



У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убивать норок за пределами ферм, где выявили животных, зараженных COVID-19. Министр подчеркнул, что берет на себя ответственность за происходящее.

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На прошлой неделе власти Дании решили уничтожить всех норок. Животные переносят коронавирус, и ученые опасаются его мутации. В стране зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей. Норок на коронавирус протестировали и в Татарстане. Подробности — в материале «Реального времени».