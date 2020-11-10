Новости общества

00:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Дании признали убийство норок из-за коронавируса ошибкой

23:18, 10.11.2020
В Дании признали убийство норок из-за коронавируса ошибкой
Фото: wikipedia.org

Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсе заявил, что уничтожение здоровых особей норки в стране из-за коронавируса было напрасным.

«Мы ошиблись», — сказал Йенсе в эфире телеканала TV2.

У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убивать норок за пределами ферм, где выявили животных, зараженных COVID-19. Министр подчеркнул, что берет на себя ответственность за происходящее.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе власти Дании решили уничтожить всех норок. Животные переносят коронавирус, и ученые опасаются его мутации. В стране зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей. Норок на коронавирус протестировали и в Татарстане. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем