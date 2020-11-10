В Дании признали убийство норок из-за коронавируса ошибкой
Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсе заявил, что уничтожение здоровых особей норки в стране из-за коронавируса было напрасным.
«Мы ошиблись», — сказал Йенсе в эфире телеканала TV2.
У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убивать норок за пределами ферм, где выявили животных, зараженных COVID-19. Министр подчеркнул, что берет на себя ответственность за происходящее.
На прошлой неделе власти Дании решили уничтожить всех норок. Животные переносят коронавирус, и ученые опасаются его мутации. В стране зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей. Норок на коронавирус протестировали и в Татарстане. Подробности — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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