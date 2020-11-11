В России разработали экспресс-тесты для выявления коронавируса у лиц без выраженных симптомов

В России разработали метод экспресс-тестирования на коронавирус при отсутствии симптомов или их слабых проявлениях. Процедура занимает 90 минут, сообщает ТАСС.

Новые тесты гарантируют достоверный результат и помогают определить стадию заболевания. Они могут выявить антитела классов IgM, IgG и IgA к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме человеческой крови.

В основе новинки — метод иммуноферментного анализа (ИФА). Разработан метод в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова при участии ЦКБ Российской академии наук.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Разработка сертифицирована Росздравнадзором и запущена в производство.

Напомним, что, по данным Минздрава РФ, тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30—40% случаев.

