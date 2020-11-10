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Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны

13:47, 10.11.2020
Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны.

Глава государства призвал не политизировать процесс и добавил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин. Он считает, что вакцины должны стать достоянием всего человечества, передает «РИА Новости».

Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины. Однако это была предварительная регистрация, и сейчас они как раз проходят третий этап тестирования — массовую вакцинацию добровольцев.

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