Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны.

Глава государства призвал не политизировать процесс и добавил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин. Он считает, что вакцины должны стать достоянием всего человечества, передает «РИА Новости».

Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины. Однако это была предварительная регистрация, и сейчас они как раз проходят третий этап тестирования — массовую вакцинацию добровольцев.

