Новости общества

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Словом года по версии словаря Collins стал «локдаун»

14:58, 10.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Словом года по версии словаря Collins стал «локдаун»
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Британский словарь Collins назвал слово года и десятку наиболее часто используемых. По версии словаря словом 2020 года стал термин «локдаун».

В топ-10 самых часто используемых попали слова «коронавирус», «самоизоляция», «социальная дистанция» и «ключевой сотрудник».

Также в этот список попали BLM (Black lives matter), «тиктокер», «Мэгксит» (решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть королевский двор Великобритании), «блокировка» и «мукбанг» (особый формат стримов в Южной Корее).

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем