Словом года по версии словаря Collins стал «локдаун»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Британский словарь Collins назвал слово года и десятку наиболее часто используемых. По версии словаря словом 2020 года стал термин «локдаун».

В топ-10 самых часто используемых попали слова «коронавирус», «самоизоляция», «социальная дистанция» и «ключевой сотрудник».

Также в этот список попали BLM (Black lives matter), «тиктокер», «Мэгксит» (решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть королевский двор Великобритании), «блокировка» и «мукбанг» (особый формат стримов в Южной Корее).