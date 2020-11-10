Главное о коронавирусе на 10 ноября: жалоба рестораторов Казани, коронавирус у Зеленского, новые прогнозы ВОЗ

Рестораторы Казани против ограничения «ночной жизни» в республике

За последние сутки в Татарстане подтвердились 56 новых случаев коронавируса. Таким образом, на утро 10 ноября в республике выявили уже 8 930 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в республике за весь период 7 870 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. Умерли 114 пациентов.



В Роспотребнадзоре по Татарстану объяснили, что погрешность теста на коронавирус составляет 99,899% и ложный результат возможен только в случае неправильного забора материала.

С начала учебного года в РТ зарегистрировали 34 случая заболевания коронавирусом среди школьников, 31 — среди студентов, 69 — среди педагогов.



Фото: Максим Платонов

Рестораторы Казани предложили президенту РТ Рустаму Минниханову заменить мораторий на ночную работу общепита на механизм QR-кодов, который уже реализован этой осенью в Москве.



Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева напомнила, что на территории республики уже действует ряд мер и новые вводить не планируется.



В Набережных Челнах не снижается количество обращений в «ковидные» госпитали. Со 2 по 8 ноября в городе зарегистрировано 3 748 случаев коронавируса — это на 52,3% меньше, чем на прошлой неделе.

В Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь на 45 коек. Решение приняли, чтобы повысить эффективность лечения.



Фото: Максим Платонов

В Казани при родах умерла заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова. Ребенок родился мертвым. Ее состояние было тяжелым из-за поражения легких.



Татарстанских норок протестировали на COVID-19. Все 15 взятых проб отрицательные.



В РТ 1 ноября завершилась программа по льготному кредитованию, введенная в мае для оказания поддержки отраслям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Более 13,6 млрд рублей под 2% годовых получили почти 6,5 тыс. предпринимателей Татарстана.



Ситуация с коронавирусом в России остается тревожной

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 600 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 817 109 человек, а выздоровевших — до 1 350 741 человека.



Зафиксировано 368 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 31 161 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 65,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 397 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 426 тыс. человек.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России по-прежнему тревожная. Он обратил внимание, что в некоторых регионах страны из-за пандемии возникла перегрузка системы здравоохранения.

Роспотребнадзор назвал регионы, в которых следует усилить ограничения. Это Пензенская область, Хакасия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.



Фото: pravda-news.ru

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России сообщил, что антибиотики против COVID-19 не активны.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что коронавирус в продуктах питания не выявили, поэтому заражение в общепите через еду маловероятно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 75% заболевших коронавирусом россиян проходят лечение на дому. В больницах на сегодняшний день развернуто 260 тыс. коек, он предложил регионам создать резерв мест для больных.

На портале госуслуг запустили сервис для медиков, борющихся с коронавирусом. С помощью сервиса они могут направлять предложения по организации медпомощи и замечания по наличию лекарств.

В Подмосковье до 29 ноября продлили режим самоизоляции, действующий до 15 ноября, для жителей старше 65 лет и лиц с рядом хронических заболеваний.

Фото: vichugskie.ru

В Минздраве России сообщили, что эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 90%. Заявка на регистрацию препарата в США может быть подана уже в ноябре.



Губернатор Алтайского края заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется, но сезонный рост заболеваемости ОРВИ потребовал в оперативном порядке перестроить системы здравоохранения в регионе.

ВОЗ: коронавирус вышел за рамки чрезвычайной ситуации

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 50 913 451 человек, 1 263 089 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 110 552). На второй строчке — Индия (8 591 730), на третьей — Бразилия (5 675 032). Франция на четвертом месте (1 856 292), на пятом — Россия (1 781 997).



Больше всего смертей зафиксировано в США (238 251). За ними следуют Бразилия (162 628), Индия (127 059), Мексика (95 027) и Великобритания (49 329).



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением COVID-19: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации.



Фото: news.un.org

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила о завершении третьего этапа испытаний вакцины BNT162b2 от коронавируса. В США ее зарегистрируют уже в этом месяце. Новость позитивно восприняли на биржах: на фоне сообщений об американской вакцине нефть и акции транспортных компаний начали расти в цене.



Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции, работает в дистанционном режиме. COVID-19 подтвердился и у министра обороны Украины Андрея Тарана.



ВОЗ рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года. Также в организации рассчитывают, что в следующем году появятся средства для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Фото: who.int

По данным ВОЗ, впервые с начала пандемии в мире зарегистрировали 677 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд.

Татьяна Демина