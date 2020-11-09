Вице-премьер Татарстана: «У нас на сегодня достаточное количество ограничений»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева провела заседание санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина. В ходе него бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что сегодня в его адрес поступает много обращений: предприниматели опасаются повторного введения жестких ограничительных мер, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фазлеева напомнила, что на территории РТ уже действует ряд мер и новые вводить не планируется. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Абдулганиеву вести разъяснительную работу среди представителей бизнеса в связи с имеющимися ограничениями, а также контроль ситуации и самочувствия бизнеса.

Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер подчеркнула, что ситуация с коронавирусом по-прежнему остается очень напряженной. По ее словам, дальнейшее развитие событий зависит от самих предпринимателей:

«У нас на сегодня достаточное количество ограничений. Однако чтобы ситуация не поменялась, представителям бизнеса необходимо строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Это масочный режим, ограничения по термометрии, а также изоляция человека с признаками ОРВИ или COVID-19. При соблюдении этих мер дополнительных ограничений не будет».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти республики не собираются вводить полный локдаун. В то же время он добавил: «Никогда не говори никогда».