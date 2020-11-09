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Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19

18:36, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, работает в дистанционном режиме, говорится в сообщении офиса главы государства в официальном аккаунте в Facebook.

Руководитель офиса президента Украины и другие сотрудники постоянно сдают ПЦР-тесты. Заместитель главы офиса Юлия Ковалив уже получила отрицательный результат теста.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В июне коронавирусом переболела жена президента Украины Владимира Зеленского Елена.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:47
    пусть выздоравливает
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