В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России по-прежнему тревожная, сообщает RT.

Он обратил внимание, что в некоторых регионов страны из-за пандемии возникла перегрузка системы здравоохранения. Это проблема, по его словам, решается. В частности, правительство выделило дополнительные деньги этим субъектам.

Песков добавил, что оперштаб контролирует ситуацию в стране «ежечасно».

Фото: kremlin.ru

Напомним, что 6 ноября в Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер, но они не связаны с локдауном.

