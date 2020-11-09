В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России по-прежнему тревожная, сообщает RT.
Он обратил внимание, что в некоторых регионов страны из-за пандемии возникла перегрузка системы здравоохранения. Это проблема, по его словам, решается. В частности, правительство выделило дополнительные деньги этим субъектам.
Песков добавил, что оперштаб контролирует ситуацию в стране «ежечасно».
Напомним, что 6 ноября в Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер, но они не связаны с локдауном.
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