Новости общества

13:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

12:54, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России по-прежнему тревожная, сообщает RT.

Он обратил внимание, что в некоторых регионов страны из-за пандемии возникла перегрузка системы здравоохранения. Это проблема, по его словам, решается. В частности, правительство выделило дополнительные деньги этим субъектам.

Песков добавил, что оперштаб контролирует ситуацию в стране «ежечасно».

Фото: kremlin.ru

Напомним, что 6 ноября в Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер, но они не связаны с локдауном.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем