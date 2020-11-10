В Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь на 45 коек. С сегодняшнего дня, с 10 ноября, здесь принимают первых пациентов. Об этом сообщает «Альметьевск-24».



По словам главврача Альметьевской ЦРБ, главы штаба по борьбе с коронавирусом юго-востока РТ Веры Головиной, решение о дополнительных койках приняли, чтобы повысить эффективность лечения. Предполагается, что новые места позволят принять пациентов на ранних стадиях болезни.

Порядок лечения остается таким же: после прибытия пациента в госпиталь и осмотра инфекционистом принимается дальнейшее решение о схеме лечения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 3,5 тыс. коек заполнены пациентами с коронавирусом или ОРВИ с симптомами COVID-19.