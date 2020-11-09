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В Татарстане заболели коронавирусом 69 учителей, 34 школьника и 31 студент

13:15, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане заболели коронавирусом 69 учителей, 34 школьника и 31 студент
Фото: realnoevremya.ru

С начала учебного года в Татарстане зарегистрировали 34 случая заболевания коронавирусом среди школьников, 31 — среди студентов, 69 — педагогов. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В целом количество очагов составило 134, на сегодня снято с контроля и закрыто 116, которые закончились с одним случаем заболевания. Под наблюдением остаются 18 очагов.

Авдонина ответила, что случаев коронавируса в пришкольных и загородных лагерях не зафиксировали.

ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
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