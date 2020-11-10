В ВОЗ надеются переломить ситуацию с пандемией в марте 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, это должно изменить ситуацию с пандемией, заявил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

К 2021 году у людей будут не только индивидуальные средства защиты, дексаметазон, быстрые тесты на COVID-19, но и вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

Также в организации рассчитывают, что в следующем году появятся средства для самостоятельного тестирования на коронавирус. В I квартале 2021 года ВОЗ будет готова к быстрому развертыванию программ предоставления вакцин от COVID-19, передает «РИА Новости».

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