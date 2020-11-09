В Роспотребнадзоре назвали регионы, которым следует усилить «антиковидные» ограничения

Роспотребнадзор считает, что усилить ограничения должны Пензенская область, Хакасия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, которые, по ее мнению, недостаточно противодействуют пандемии коронавируса. Усилить ограничения должны Пензенская область, Хакасия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

«Хотелось бы отметить, что субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведения зрелищных, развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня», — передает слова главного санитарного врача РФ «РИА Новости».

Напомним, что сегодня в Башкирии усилили режим ограничений. Теперь в республике официально действует локдаун для граждан старше 65 лет.