В Челнах все так же часто обращаются в «ковидные» госпитали

В Набережных Челнах не снижается количество обращений в «ковидные» госпитали. Глава горздрава Александр Николаев отметил, что оно остается высоким.

А вот заражений ОРВИ в городе стали регистрировать меньше, передает chelny-biz.ru.

Со 2 по 8 ноября зарегистрировано 3 748 фактов — это на 52,3% меньше, чем на прошлой неделе, сообщили в городском отделе Роспотребнадзора.

В то же время показатели выше, чем в прошлом году, рассказал сегодня главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев. На совещании он также рассказал о предприятиях, нарушающих «коронавирусные» требования.