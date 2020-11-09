Новости общества

17:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах все так же часто обращаются в «ковидные» госпитали

17:07, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах все так же часто обращаются в «ковидные» госпитали
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах не снижается количество обращений в «ковидные» госпитали. Глава горздрава Александр Николаев отметил, что оно остается высоким.

А вот заражений ОРВИ в городе стали регистрировать меньше, передает chelny-biz.ru.

Со 2 по 8 ноября зарегистрировано 3 748 фактов — это на 52,3% меньше, чем на прошлой неделе, сообщили в городском отделе Роспотребнадзора.

В то же время показатели выше, чем в прошлом году, рассказал сегодня главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев. На совещании он также рассказал о предприятиях, нарушающих «коронавирусные» требования.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем