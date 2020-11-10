Предприниматели Татарстана получили более 13 млрд рублей под 2% годовых

Более 13,6 млрд рублей под 2% годовых получили почти 6,5 тыс. предпринимателей Татарстана — 1 ноября завершилась программа по льготному кредитованию, сообщает Минэкономики республики.



Программу ввели в мае, чтобы оказать поддержку отраслям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Власти старались обеспечить и поддержку занятости. Так, при сохранении не менее 90% работников к уровню 1 июня текущего года кредит и проценты полностью спишут, а при сохранении не менее 80% сотрудников — наполовину.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на сентябрь, 95% предприятий соблюдают требования по сохранению численности штатных сотрудников.

Ранее сообщалось, что на программы поддержки бизнеса в Татарстане власти выделили более 2 млрд рублей.