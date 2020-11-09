Заразившаяся коронавирусом певица из Татарстана умерла при родах

В Казани заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла при родах. Ребенок родился мертвым.

Ее состояние было тяжелым из-за поражения легких. Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили вместе пять лет. Рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.

Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище, сообщает «Россия Татарстан».

5 ноября в Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19. За весь период в республике жертвами коронавируса стали 114 человек.